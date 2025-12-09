Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000

La scorsa notte, Timothée Chalamet ha trasformato la premiere losangelina di Marty Supreme in un vero e proprio delirio Y2K. Onestamente, avremmo dovuto immaginarlo. Il ragazzo ama un tema, e quando decide di seguirlo, lo segue fino in fondo. Questa volta, lui e la fidanzata Kylie Jenner sono arrivati al Samuel Goldwyn Theater con outfit coordinati in arancione firmati Chrome Hearts. Sembravano usciti direttamente da un red carpet del 2001: audaci, coordinati e, sì, volutamente spavaldi. Chalamet ha raddoppiato la dose: un completo in pelle Chrome Hearts, una borsa a tracolla a forma di racchetta da ping pong (in tema Marty Supreme ) e delle Timberland Chrome Hearts customizzate che ha fatto tingere esattamente della stessa tonalità arancione dei coni stradali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

