Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno riportato in vita i look coordinati degli anni 2000
La scorsa notte, Timothée Chalamet ha trasformato la premiere losangelina di Marty Supreme in un vero e proprio delirio Y2K. Onestamente, avremmo dovuto immaginarlo. Il ragazzo ama un tema, e quando decide di seguirlo, lo segue fino in fondo. Questa volta, lui e la fidanzata Kylie Jenner sono arrivati al Samuel Goldwyn Theater con outfit coordinati in arancione firmati Chrome Hearts. Sembravano usciti direttamente da un red carpet del 2001: audaci, coordinati e, sì, volutamente spavaldi. Chalamet ha raddoppiato la dose: un completo in pelle Chrome Hearts, una borsa a tracolla a forma di racchetta da ping pong (in tema Marty Supreme ) e delle Timberland Chrome Hearts customizzate che ha fatto tingere esattamente della stessa tonalità arancione dei coni stradali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
«[Leonardo DiCaprio] Oggi mi ha preso in giro. Mi ha detto di aver sentito che mi ero rasato la testa e mi ha detto: 'Dimmi che non è vero! '». Timothée Chalamet racconta così l’ultimo scambio con Leonardo DiCaprio, che non ha perso tempo a commentare il s - facebook.com Vai su Facebook
Il colore dell'amore? Per Timothée Chalamet e Kylie Jenner è l'arancione - Uscita di coppia che non è passata inosservata per Timothée Chalamet e Kylie Jenner, alla prima del film Marty Supreme con un look matchy- Da vanityfair.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com