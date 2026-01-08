Un grave incidente si è verificato in Italia, coinvolgendo due studenti mentre aspettavano l’autobus dopo scuola. Durante la pausa, i giovani sono stati travolti da un mezzo di trasporto pubblico, riportando conseguenze ancora da chiarire. L’accaduto ha suscitato grande preoccupazione tra familiari e comunità, evidenziando l’importanza della sicurezza ai punti di attesa e l’urgenza di approfondire le cause dell’incidente.

Un dramma inaspettato ha tinto le prime giornate di rientro dopo le festività natalizie. In un clima di lenta ripresa delle lezioni e di preparazione al secondo semestre, è accaduto qualcosa di improvviso e scioccante: due giovani studenti di un istituto superiore sono stati investiti da un autobus di linea della società di trasporto pubblico SVT mentre si trovavano alla fermata, in attesa di rientrare a casa al termine delle lezioni. Cosa è accaduto. Due ragazzi travolti dall’autobus. L’ incidente si è verificato intorno alle 13.30 di questo giovedì 8 gennaio 2026, in prossimità dell’uscita della scuola. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Due ragazzi travolti mentre aspettano l'autobus dopo scuola: dramma in Italia

