Italia disgrazia all’alba | tre ragazzi travolti da un’auto

Un grave incidente stradale si è verificato all’alba a Genova, nel quartiere di Staglieno, coinvolgendo tre giovani pedoni travolti da un’auto mentre attraversavano sulle strisce. L’incidente ha suscitato preoccupazione e attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sulle conseguenze di questo tragico evento.

Grave incidente stradale nelle prime ore del mattino a Genova, nel quartiere di Staglieno, dove tre giovani pedoni sono stati investiti mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. L'episodio è avvenuto poco prima dell'alba in via Bobbio, all'altezza del noto panificio Tognoni, in un tratto particolarmente trafficato anche nelle prime ore del giorno. L'impatto è stato violento e ha immediatamente fatto scattare l'allarme tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i mezzi di soccorso: l'automedica del 118 e diverse ambulanze, tra cui quelle della Squadra Emergenza, della Nuova Volontari San Fruttuoso e della Croce Bianca Genovese.