Lo spettacolo ' Due in una mutanda' dell' Anonima GR in scena al Teatro AncheCinema di Bari
Lo spettacolo 'Due in una mutanda' dell'Anonima G.R. al Teatro AncheCinema di Bari porta in scena la complessità di interpretare due gemelli siamesi, sfida che richiede estrema sintonia e dedizione. Attraverso prove incessanti, gli attori devono recitare attaccati, perfezionando ogni movimento per regalare al pubblico un’esperienza autentica e coinvolgente. Un racconto che esplora la convivenza e le sfide di un’unione indissolubile.
In teatro, rappresentare la vita e la storia di due gemelli siamesi, è opera ardua per gli interpreti che devono necessariamente recitare attaccati rinunciando alla propria gestualità, per sincronizzazione movimenti resi possibili da lunghe prove ed allenamenti continui e poter dare al pubblico. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Stagione teatrale 2025-26 l’11 e il 12 dicembre al Piccinni fuori abbonamento “Due in una mutanda” di e con Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli - 26 l'11 e il 12 dicembre i al Piccinni fuori abbonamento "Due in una mutanda" di e con Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli ... ilikepuglia.it
“Due in una mutanda” con Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli al Teatro AncheCinema di Bari Dal 25 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 la nuova commedia firmata e interpretata da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli. Uno spettacolo originale, ironico e t - facebook.com facebook
