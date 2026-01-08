Droga e sorveglianza speciale violata | il boss Tolonese e il figlio non rispondono alle domande del Gip
Mercoledì 7 gennaio si sono svolti davanti al Gip di Foggia gli interrogatori relativi all’indagine su sospette violazioni della sorveglianza speciale e accuse di droga, coinvolgendo il boss Tolonese e suo figlio. Durante l’udienza, i due non hanno risposto alle domande, nel contesto di un procedimento avviato nel luglio 2022 dal Pubblico ministero Alessio Marangelli.
Si sono svolti mercoledì 7 gennaio davanti al Gip Marialuisa Bencivenga, gli interrogati preventivi fissati dal Tribunale di Foggia relativamente al procedimento penale per il quale il 30 luglio dello scorso anno il Pubblico ministero Alessio Marangelli, aveva chiesto l’applicazione della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
