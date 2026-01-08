Droga e sorveglianza speciale violata | il boss Tolonese e il figlio non rispondono alle domande del Gip

Mercoledì 7 gennaio si sono svolti davanti al Gip di Foggia gli interrogatori relativi all’indagine su sospette violazioni della sorveglianza speciale e accuse di droga, coinvolgendo il boss Tolonese e suo figlio. Durante l’udienza, i due non hanno risposto alle domande, nel contesto di un procedimento avviato nel luglio 2022 dal Pubblico ministero Alessio Marangelli.

