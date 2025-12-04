Mostrano in tv un filmato nel quale cerca di vendere droga | aggravata la pena per un uomo sotto sorveglianza speciale Il provvedimento del Tribunale di Latina
Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto un provvedimento particolarmente severo nei confronti di un uomo già sottoposto alla libertà vigilata, dopo una segnalazione trasmessa dalla Polizia di Stato di Latina. Gli accertamenti hanno portato a ritenere non più adeguata la misura non detentiva, aprendo la strada a un aggravamento immediato. Il video che documenta la violazione delle prescrizioni. La nuova decisione prende forma a partire da un filmato trasmesso da un noto programma televisivo di approfondimento. Nel materiale video, acquisito agli atti, l'uomo appare all'interno della propria abitazione mentre mostra sostanza stupefacente e si dichiara disponibile alla cessione, nonostante l'obbligo di permanenza domiciliare legato al regime di libertà vigilata.
