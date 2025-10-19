Makari 4 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Tpi.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Questa sera, 19 ottobre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Makari 4. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la serie con Claudio Gioè? Ecco tutte le informazioni. In tv. La  serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Makari 4 streaming live. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita  RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Quante puntate. Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Makari 4, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima domenica 19 ottobre 2025; la quarta e ultima domenica 9 novembre. 🔗 Leggi su Tpi.it

