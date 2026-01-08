Stasera su Rai 1 torna Don Matteo 15 con un nuovo episodio. La puntata promette di svelare misteri e portare a svolte importanti nella narrazione. Un appuntamento fisso per gli amanti della serie, che continua a intrattenere e coinvolgere con le sue trame ricche di suspense e colpi di scena. Un’occasione per seguire da vicino le vicende del sacerdote detective e dei personaggi che lo accompagnano.

La serata televisiva di oggi riporta su Rai 1 uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico italiano. Don Matteo torna in prima serata con l’inizio della stagione numero 15 e un episodio che promette di mescolare suspense, emozione e ironia, nel solco di una fiction che da oltre vent’anni racconta il Paese attraverso il linguaggio del giallo e dell’umanità quotidiana. Al centro della puntata c’è un caso destinato a lasciare il segno. In una chiesa di campagna viene trovata una giovane donna incinta, priva di memoria e senza alcun indizio sulla propria identità. Il suo arrivo improvviso sconvolge la quiete della comunità e apre una serie di interrogativi che coinvolgono non solo le indagini, ma anche le coscienze dei personaggi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Don Matteo 15, stasera il nuovo episodio tra misteri e svolte decisive

Leggi anche: Don Matteo, stasera il nuovo episodio tra misteri e svolte decisive

Leggi anche: “Don Matteo 15”, intervista a Raoul Bova: “Don Massimo entrerà in una crisi spirituale. Addio a Don Matteo? Quando sarà il momento sarò io a fare un passo indietro”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Stasera torna Don Matteo e comincia così: con un angelo caduto dal cielo…; Don Matteo 15, Raul Bova torna in tv e sceglie Diletta Leotta: anticipazioni, cast e quando inizia; Don Matteo 15 al via su Rai 1: la trama della prima puntata di giovedì 8 gennaio; Stasera torna in tv “Don Matteo“. Ecco le nuove puntate della fiction.

Don Matteo 15 da stasera su Rai 1: la trama dei primi episodi, il cast, da quante puntate è composta - Torna Don Matteo, a partire da questo giovedì 8 gennaio in prima serata su Rai 1, e lo fa con la stagione 15, con tanti ospiti e new entry, a partire da Diletta Leotta, e con un mistero da risolvere, ... movieplayer.it