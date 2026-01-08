Don Matteo 15 da stasera su Rai1 | cast e anticipazioni sui primi episodi

Da stasera su Rai1 torna Don Matteo 15, la celebre serie tv giunta alla sua quindicesima stagione. A partire da giovedì 8 gennaio, il pubblico potrà seguire i nuovi episodi con il cast consolidato e alcune anticipazioni sulla trama. Un appuntamento atteso che conferma l'affetto per una delle produzioni più longeve e apprezzate della televisione italiana.

Don Matteo 15 torna ad accendere la prima serata della Rai a partire da oggi, giovedì 8 gennaio. E’ la quindicesima stagione per una delle serie tv più amate e longeve. Don Matteo – una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – torna con 10 prime serate su Rai 1 a partire da stasera, con la regia di Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. Nel cast anche Andrew Howe, Diletta Leotta guest star. Nel cast, accanto a Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo e Nino Frassica in quello del Maresciallo Cecchini, ritroviamo Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pietro Pulcini a cui si aggiungono le new entry Irene Giancontieri (la nuova Marescialla Caterina Provvedi), Ninni Bruschetta (Vescovo), Fiamma Parente (Maria), Edoardo Miulli (Giona Sandrini) e Andrew Howe (Mathias Belli). 🔗 Leggi su Lapresse.it

