Don Matteo 15 la recensione dei primi due episodi | niente di nuovo sul fronte spoletino

Ecco una possibile introduzione: La stagione 15 di Don Matteo ripropone i protagonisti storici, tra cui Raoul Bova e Nino Frassica, mantenendo la formula consolidata. I primi due episodi non introducono cambiamenti significativi nel format, confermando un approccio tradizionale alla fiction. Questa recensione analizza gli aspetti principali di questa nuova stagione, evidenziando come, nonostante le novità, il nucleo narrativo rimanga fedele alle aspettative del pubblico.

Dopo oltre vent'anni di messa in onda e quattordici stagioni all'attivo, Don Matteo torna su Rai 1 con nuove puntate che hanno il compito non semplice di rassicurare il pubblico storico e, allo stesso tempo, di non far sbadigliare chi guarda la fiction con uno sguardo un po' più critico. I primi due episodi di Don Matteo 15, in onda da gennaio 2026, imboccano una strada molto chiara: la serie resta quella che conosciamo bene, una comfort zone televisiva riconoscibile e rassicurante.

