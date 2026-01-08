Domenica premiazione ’Presepi città di Lugo’

Domenica si terrà la cerimonia di premiazione della 61ª edizione del concorso ’Presepi città di Lugo’, promosso dal Circolo Acli. Nei giorni precedenti, si è conclusa la visita ai presepi partecipanti, realizzati con cura e creatività dai cittadini. L’evento rappresenta un momento di valorizzazione del patrimonio locale e di tradizione natalizia, coinvolgendo la comunità nella valorizzazione dell’arte presepiale.

Nei giorni che hanno preceduto la festa dell’Epifania si è conclusa la fase di visita dei Presepi che hanno partecipato alla 61esima edizione del concorso ’ Presepi Città di Lugo ’ promossa dal locale Circolo Acli. A breve sarà proclamato il vincitore della 61esima edizione del Concorso e ciò avverrà domenica 11 gennaio 2026, alle 15, presso la chiesa di San Gabriele in via San Giovanni Bosco, ospiti del parroco e prevosto della Collegiata di Lugo don Leonardo Poli. Il ritorno alla formula tradizionale ha visto nuovamente il coinvolgimento delle parrocchie di Lugo e dintorni che hanno effettuato una selezione preliminare dei Presepi realizzati nei loro territori ed hanno poi segnalato al Circolo Acli quelli che si sono distinti, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento: un’attività di cui il Circolo Acli ringrazia i parroci e i componenti delle varie Commissioni che hanno raccolto con entusiasmo la sollecitazione a collaborare per la buona riuscita del concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

