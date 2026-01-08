Disoccupati over 60 Bando da 1,2 milioni
La Regione ha stanziato 1,2 milioni di euro per promuovere l'inserimento lavorativo dei disoccupati over 60. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di pubblica utilità, offrendo nuove opportunità di lavoro a questa fascia di popolazione. Questa iniziativa mira a favorire l'inclusione sociale e a valorizzare le competenze degli anziani in attività utili alla comunità.
La Regione stanzia 1,2 milioni per fare lavorare i disoccupati over 60 in progetti di pubblica utilità. I fondi serviranno a finanziare attività di Comuni ed enti locali, cura del verde, custodia di beni culturali, supporto ai servizi sociali. Possono partecipare over 60 iscritti come disoccupati ai centri per l’impiego e che non percepiscono Naspi. Le attività dureranno fino a un anno con un impegno medio di 25 ore settimanali, garantendo continuità economica per tutto il 2026. Comuni e Comunità montane hanno tempo fino al 28 febbraio per candidare i progetti sulla piattaforma Siform2. Una volta approvati, saranno gli stessi enti a selezionare i cittadini residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
