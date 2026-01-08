Disoccupati over 60 Bando da 1,2 milioni

La Regione ha stanziato 1,2 milioni di euro per promuovere l'inserimento lavorativo dei disoccupati over 60. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di pubblica utilità, offrendo nuove opportunità di lavoro a questa fascia di popolazione. Questa iniziativa mira a favorire l'inclusione sociale e a valorizzare le competenze degli anziani in attività utili alla comunità.

Disoccupati over 60, le Marche stanziano 1,2 milioni per lavori di pubblica utilità - La Regione Marche stanzia 1,2 milioni per far lavorare i disoccupati over 60 in progetti di pubblica utilità. msn.com

Marche: dalla Regione 1,2 mln di euro per progetti destinati agli over 60 disoccupati - L'assessore regionale delle Marche Tiziano Consoli: «Con i progetti di pubblica utilità restituiamo dignità e reddito» ... centropagina.it

ENAIP offre Tirocini Retribuiti da 800€ al mese per Disoccupati over 35, finanziati dal programma RiSalgo. Via alle Domande! - facebook.com facebook

Corso gratuito in Amministrazione del personale a Venezia! Gennaio 2026 | 160 ore | Attestato finale Per disoccupati over 16 interessati a HR cliclavoro.gov.it/news/news-even… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.