Crisi Stellantis in Italia produzione ai minimi dal 1955 e -20% nel 2025

Nel 2025, la produzione di Stellantis in Italia si è attestata sotto le 380.000 unità, un dato che riporta ai livelli del 1955. Questa diminuzione rappresenta una significativa battuta d’arresto per il settore automobilistico nazionale, segnando un anno difficile per l’industria e la catena produttiva. La situazione evidenzia le sfide e le trasformazioni che coinvolgono il comparto, richiedendo analisi e strategie per il futuro.

Un anno nero: nel 2025 la produzione di Stellantis in Italia è scesa sotto la soglia delle 380.000 unità, tornando ai livelli del 1955. Secondo il report presentato dalla Fim-Cisl, negli stabilimenti italiani del gruppo sono stati prodotti complessivamente 379.706 unità tra autovetture e veicoli commerciali, con una riduzione del 20% rispetto al 2024. Stellantis in calo continuo. Il calo è ancora più marcato sul fronte delle auto, scese a 213.706 unità (-24,5%), mentre i veicoli commerciali si attestano a 166.000 (-13,5%). In meno di due anni, i volumi si sono dimezzati rispetto al 2023, quando la produzione superava le 750.

Stellantis, arriva un altro stop: mazzata totale per i lavoratori italiani, ora si mette male - Lo stabilimento di produzione di Stellantis di Cassino si fermerà sino al 16 di gennaio, con altre due settimane di stop. reportmotori.it

Crollo Stellantis, perde un quinto della produzione in Italia nel 2025 (giù anche Atessa e Melfi) - La produzione del gruppo nel nostro Paese è scesa sotto 380 mila, tra autovetture e veicoli commerciali, con una riduzione complessiva del 20%. corriere.it

IL CROLLA DI STELLANTIS: UN MARCHIO IN CRISI La produzione automobilistica di Stellantis in Italia ha registrato un drammatico calo nel 2025, chiudendo con un -20% e un totale di 379.706 unità, di cui solo 213.706 autovetture. Questo risultato segna u - facebook.com facebook

CONSIGLIO REGIONALE DEL 9 GENNAIO: CRISI INDUSTRIALE DEL MOBILE IMBOTTITO E DEL COMPARTO AUTOMOTIVE, STELLANTIS E INDOTTO ALL’ORDINE DEL GIORNO x.com

