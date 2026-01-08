Despite the Scars – Nonostante le cicatrici | proiezione speciale a Milano

Il tour cinematografico di Despite the Scars – Nonostante le cicatrici prosegue a Milano. Il documentario di Felix Rier narra con sensibilità il percorso di rinascita di Thea, offrendo uno sguardo intimo e riflessivo sulle sfide e le emozioni legate alle cicatrici. Un’occasione per riflettere sulla resilienza e sulla capacità di superare le difficoltà attraverso una narrazione autentica e sobria.

