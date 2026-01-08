Despite the Scars – Nonostante le cicatrici | proiezione speciale a Milano
Il tour cinematografico di Despite the Scars – Nonostante le cicatrici prosegue a Milano. Il documentario di Felix Rier narra con sensibilità il percorso di rinascita di Thea, offrendo uno sguardo intimo e riflessivo sulle sfide e le emozioni legate alle cicatrici. Un’occasione per riflettere sulla resilienza e sulla capacità di superare le difficoltà attraverso una narrazione autentica e sobria.
Prosegue il tour cinematografico di Despite the Scars – Nonostante le cicatrici, il documentario di Felix Rier che racconta con delicatezza e profondità il percorso di rinascita di Thea. Dopo l’avvio della programmazione il 25 novembre 2025 in Alto Adige e in numerose città italiane, il film arriva a Milano per una proiezione speciale all’ Anteo Palazzo del Cinema – Sala Rubino, mercoledì 14 gennaio alle ore 19.15. Il tour del film si inserisce nell’ambito del Premio UCCA Distribution Award, riconoscimento assegnato a Despite the Scars durante il Biografilm Festival, che ne ha sostenuto la distribuzione nelle sale italiane. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
DESPITE THE SCARS - diario dell'invedibile, lo schermo si fa nero e la voce off di Thea Malfertheiner racconta di come nel 2020 subì una violenza di gruppo a Berlino. mymovies.it
Come si rinasce dopo uno stupro. “Despite the scars” è la storia di Thea e di tutte quelle donne che non possono raccontarla - Ha subito uno stupro di gruppo a Berlino, ha denunciato, ha deciso di condividere la sua storia, il suo trauma, le sue cicatrici. quotidiano.net
Recensione: Despite the Scars - Raccontando un caso di stupro, il documentario di Felix Rier dimostra come la danza possa essere strumento con il quale il corpo rende concreta la sofferenza, e diventare terapia L’arte è ... cineuropa.org
