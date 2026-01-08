Deboli nevicate attese nelle valli | nel weekend torna il sereno

Nel fine settimana, le vallate italiane potranno vedere deboli nevicate, mentre il fronte artico che ha attraversato l’area nella giornata di venerdì si sposterà verso sud-est. La regione beneficerà di condizioni di tempo soleggiato, anche se le temperature minime rimarranno basse. Si tratta di un quadro meteorologico che prevede un miglioramento generale, con un clima ancora freddo, soprattutto nelle ore più fredde della giornata.

Il fronte di origine artica che nella giornata di venerdì transiterà a nord dell'arco Alpino interessando solo marginalmente la nostra regione, tende velocemente nel corso del fine settimana a scivolare verso sud-est riportando condizioni di tempo soleggiato sula nostra regione ma con un clima ancora freddo specie nei valori minimi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 8 gennaio 2026 Tempo Previsto: Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso sui settori di pianura con transito di banchi di altostrati nel corso della giornata in intensificazione dalla serata; sui settori Alpini graduale aumento della nuvolosità con possibilità da metà giornata di deboli nevicate sui settori Alpini di confine, Alta Val Chiavenna Alta Val Seriana e Brembana, alta Valle Camonica, più consistenti su Livignasco e Alta Valtellina con quota neve in progressivo calo possibile fino a quote di fondovalle in serata.

Nevicate in arrivo in Valle d'Aosta - Secondo le previsioni dell'ufficio meteorologico regionale i primi fiocchi sono attesi nel pomeriggio di oggi, in particolare sulle montagne di confine con Francia e S ... msn.com

Meteo: peggiora da Domenica, qualche pioggia e deboli nevicate. Ecco dove - La giornata di Domenica 30 Novembre sarà contrassegnata dall'arrivo di una nuova perturbazione atlantica pronta a riportare piogge e nevicate su alcune regioni del nostro Paese. ilmeteo.it

#LIVE_METEO - Cominciano le deboli nevicate sul #Gargano a quota 800 metri. La webcam di "Chiancate Coppa" nel parco nazionale del Gargano testimonia una prima imbiancata. Nel corso della sera/notte la quota neve scenderà fino a 300 metri. Prev - facebook.com facebook

#meteo #VDA nubi in aumento con deboli nevicate in serata sulle montagne di confine con l'estero. Domani molto nuvoloso con deboli nevicate diffuse, moderate nel pomeriggio ad ovest; vento forte in montagna ed a tratti nelle valli. @vdaufficiale WEB: x.com

