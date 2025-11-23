Dopo un weekend sereno deboli nevicate in arrivo
Nella notte tra il 23 e il 24 novembre le correnti in quota tenderanno a disporsi da sud-ovest apportando aria più umida. Lo hanno comunicato i meteorologi di MeteoTrentino che in una nota sottolineano come questo porterà, nella seconda parte della notte, a deboli o debolissime nevicate in tutto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
