David Neres convocato per Inter-Napoli? Spunta l’indiscrezione
Si diffonde l’indiscrezione sulla possibile convocazione di David Neres per la partita tra Inter e Napoli, un match che potrebbe avere ripercussioni significative sulla corsa allo Scudetto. La presenza del giocatore potrebbe influenzare le strategie delle due squadre, rendendo l’incontro ancora più interessante per gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori. Restano da attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle formazioni.
Il Napoli si prepara per la sfida contro l’Inter, big match che di fatto rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la corsa allo Scudetto. Gli azzurri ci arrivano dopo il pareggio conto il Verona, non un risultato particolarmente entusiasmante per i ragazzi di Conte che ora dovranno rispondere sul campo alle critiche piovute proprio in queste ore. L’Inter, di contro, ha trovato la vittoria in quel di Parma, consolidando il primo posto in classifica. Inter-Napoli, Conte punta al recupero di David Neres. Uno dei giocatori che ad oggi è osservato speciale è David Neres: la distorsione l’ha tenuto fuori per il match contro il Verona, ma c’è chi spera di poterlo rivedere già per il match di San Siro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
