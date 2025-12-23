A inizio novembre, il Napoli di David Neres affrontava il Bologna all’Dall’Ara, con una sconfitta per 2-0 e poche occasioni da rete. La partita ha segnato un momento di difficoltà per la squadra, che successivamente ha affrontato un periodo di pausa. La situazione si inserisce nel contesto più ampio della stagione del Napoli, caratterizzata da alterne prestazioni e riflessioni sulla crescita e le sfide future.

A inizio novembre il Napoli perdeva 2-0 al Dall’Ara, calciando in porta appena una volta. A fine partita Antonio Conte aveva parlato di un «morto» da “accompagnare”, poi si era preso una settimana di vacanza. Sembrava la fine, ma dimentichiamo troppo spesso che ogni fine nasconde un nuovo inizio. Antonio Conte è tornato a Napoli e ha avuto il coraggio di cambiare, non solo a parole, è passato dal 4-3-3 al 3-4-3. Con un difensore in più e un centrocampista in meno il Napoli non ha solo ritrovato solidità ma ha anche potuto giocare con quei due esterni offensivi che Conte aveva detto di non potersi permettere, prima. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - È il Napoli di David Neres

Leggi anche: David Neres ha finalmente capito il vento di Napoli

Leggi anche: Napoli, la regola del 7 su 8: perché David Neres è il vero talismano di Conte

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Supercoppa Italiana al Napoli, Bologna battuto 2-0. Doppietta di Neres; Napoli, Neres sul rapporto con Lukaku: Mi ricorda sempre quanto sono forte; Napoli-Bologna 2-0, le pagelle: David Neres (8,5) è uno spettacolo, Hojlund (7,5) non si ferma mai. Heggem (5) ha gli incubi; Il Napoli alza la Supercoppa: Neres decisivo, Bologna battuto 2-0.

Decidono due perle di Neres, la Supercoppa é del Napoli - 0 Al 39' Neres porta in vantaggio i campioni d'Italia con un sinistro a giro dal fuori area. ansa.it