Dallo Zecchino d' oro al sold out nei teatri Carolina Benvenga ritorna a Napoli

Dopo aver condotto con successo Lo Zecchino d’oro, Carolina Benvenga torna a Napoli per una nuova produzione teatrale. La sua presenza conferma la crescita professionale e l’apprezzamento del pubblico. Un ritorno che sottolinea la sua versatilità e il continuo impegno nel mondo dello spettacolo, mantenendo uno stile sobrio e autentico.

Dopo il successo della conduzione de Lo Zecchino d'oro, Carolina Benvenga continua a spopolare anche in teatro. A tre anni dal suo debutto teatrale e dopo il successo della tournée sold out "Un Natale favoloso.a teatro", che ha conquistato platee di famiglie nel periodo più magico dell'anno

