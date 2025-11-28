Zecchino d’Oro 2025 al via con Lorenzo Baglioni e Carolina Benvenga Carlo Conti conduce la finale

© credits Federico Guberti – GRM Foto Bologna E’ tutto pronto per la 68esima edizione dello Zecchino d’Oro. La storica kermesse canora per bambini andrà in onda, su Rai 1, da questo pomeriggio fino a domenica 30 novembre 2025. I primi due appuntamenti, previsti alle 17.05 alle 18.40, verranno condotti, proprio come lo scorso anno, dalla coppia formata da Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. La finale di domenica, trasmessa dalle 17.20 alle 20.00 circa, avrà invece come conduttore Carlo Conti, alla direzione artistica della manifestazione per il nono anno consecutivo. In gara 14 canzoni, prodotte da Antoniano e distribuite da Sony Music Italia, firmate da 28 autori tra esperti di musica per bambini e artisti noti come Stefano Accorsi, Andrea Agresti, Enrico Nigiotti e Giuliano Sangiorgi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

