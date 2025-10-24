Mezza Europa scopre gli immigrati violenti C’è una sola soluzione | non importarli

Dublino brucia per la bimba stuprata, in Uk tiene banco il caso delle gang pakistane. E Merz parla apertamente di insicurezza. 🔗 Leggi su Laverita.info

