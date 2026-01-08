Dal testo alla scena | studenti e teatro riscoprono la figura di Nicoletta Corinini Cronberg

Un percorso didattico che unisce storia, letteratura, teatro, musica e arti visive, coinvolgendo attivamente gli studenti. Al centro dell’iniziativa la figura di Nicoletta Corinini Cronberg, donna del Novecento legata a un territorio di confine. Un’occasione per riscoprire e approfondire il ruolo di questa figura femminile attraverso un approccio multidisciplinare e partecipativo, valorizzando il patrimonio culturale locale e le sue storie.

Un percorso che intreccia storia, letteratura, teatro, musica e arti visive, mettendo al centro la partecipazione attiva degli studenti e la riscoperta di una figura femminile del Novecento legata a un territorio di confine. È il cuore di "Dal testo alla scena: come trasformare un racconto in.

