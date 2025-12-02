Gli studenti si prendono la scena in teatro

Gli studenti delle medie raggiungono un importante risultato a livello nazionale. Il 10 novembre scorso gli alunni della classe 3 G della scuola media Dante Arfelli di Cesenatico, insieme ad una rappresentanza degli studenti che frequentano il "tempo prolungato", si sono recati a Roma per la cerimonia del prestigioso premio teatrale "Michele Mazzella". I ragazzi e le ragazze si sono classificati al secondo posto della categoria "drammaturgia giovane", presentando gli spettacoli "Virtual Commedia" e "Perfetti Im-perfetti". È un grande risultato, senza precedenti per Cesenatico, che ha premiato la passione e l’impegno degli alunni, ma anche i docenti che li hanno accompagnati in questo bel percorso che va oltre le tradizionali lezioni in classe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti si prendono la scena in teatro

