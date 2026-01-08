Dakar 2026 | Macik si prende anche il quinto stage nei camion Loprais perde terreno
Martin Macik si conferma protagonista alla Dakar 2026, conquistando anche il quinto stage tra i camion. La sua performance ha permesso di consolidare la posizione in classifica generale, mentre Loprais ha perso terreno nella corsa. La gara prosegue nel deserto con sfide che mettono alla prova resistenza e strategia dei piloti, mantenendo alta l’attenzione sulla competizione.
Altra spallata di Martin Macik alla Dakar 2026 per ciò che concerne la categoria dei camion. Il pilota si è infatti imposto in occasione della quinta tappa valida per la maratona del deserto, allungando ulteriormente nella classifica generale dopo aver arpionato la leadership nella giornata di ieri. Nello specifico il pilota in forza alla MM Technology, in cabina con Tomasek e Svanda, è arrivato al traguardo dopo una special di 371 km partita da Bivouac Refruge e terminata ad Hail, fermando il cronometro a 4:29.26 rifilando 4:18 al neerlandese Kay Uzink Kuipers (Jongbloed Hybrid, con Buursen e Schoneveld), al posto d’onore davanti a Mitchel Van Den Brink (Eurolandie Rallysport – TRK, con Van Heun e Van Den Pol), terzo con un ritardo di +5:01. 🔗 Leggi su Oasport.it
