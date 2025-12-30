Dakar 2026 | i favoriti dei camion Martin Macik si vuole ripetere ma occhio a ven den Brink e Loprais

La Dakar 2026 si avvicina, con i camion pronti a sfidarsi nell’edizione numero 48. Martin Macik punta a confermare il suo successo, ma dovranno stare attenti a Ven den Brink e Loprais, tra i principali favoriti. Manca poco al via, e gli appassionati attendono con interesse questa storica competizione, che promette emozioni e sfide all’ultima curva.

Mancano solamente poche ore e saremo pronti per aprire il sipario sulla attesissima quarantottesima edizione della Dakar. La gara che apre il nuovo anno, anche per quanto riguarda il 2026, si disputerà tutta in Arabia Saudita e, come tradizione, ci andrà a regalare 13 tappe ricche di insidie, emozioni e colpi di scena. Si partirà il 3 gennaio con il prologo di Yanbu, quindi ci attenderà un percorso come sempre molto selettivo e intenso, che andrà a scandagliare tutte le asperità e le difficoltà del deserto saudita. La conclusione arriverà il 17 gennaio con il ritorno a Yanbu. Come sempre saranno diverse le categorie al via, con i camion che saranno parte integrante dell'azione della Dakar 2026.

