Da Imperia a Fano | nuove aggressioni sui treni

Da tgcom24.mediaset.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, sono stati segnalati episodi di aggressione a bordo dei treni tra Imperia e Fano. In Liguria sono state fermate due persone coinvolte nell'aggressione a un controllore e a un capotreno, mentre nelle Marche si prosegue con le ricerche dell'autore ancora irreperibile. Questi incidenti evidenziano la crescente preoccupazione sulla sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri sui mezzi pubblici italiani.

Nel mirino un controllore e un capotreno: in Liguria fermate due persone, nelle Marche è ancora caccia all'uomo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

da imperia a fano nuove aggressioni sui treni

© Tgcom24.mediaset.it - Da Imperia a Fano: nuove aggressioni sui treni

Leggi anche: Fano, choc alla stazione mentre sfrecciano i treni: “Ragazzi sui binari solo per gioco”

Leggi anche: Aggressioni sui treni, dal 2025 attivo anche in Abruzzo il servizio Fs Security

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

imperia fano nuove aggressioniImperia, aggressione a capotreno: 2 arresti - È stato arrestato l'uomo che, nella giornata di ieri, ha aggredito un capotreno a Imperia sul convoglio 681. msn.com

imperia fano nuove aggressioniImperia, due persone fermate per l'aggressione al capotreno - È stato arrestato l'uomo ritenuto responsabile dell'aggressione a un capotreno avvenuta lo scorso 6 gennaio alla stazione di Imperia. rainews.it

imperia fano nuove aggressioniAggrediscono un uomo e un capotreno a Imperia dopo una rapina, fermata una coppia - Due persone fermate a Imperia per rapina e aggressione: vittima riconosce i responsabili in stazione, coinvolto anche un capotreno. virgilio.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.