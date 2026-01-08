Da Imperia a Fano | nuove aggressioni sui treni

Negli ultimi giorni, sono stati segnalati episodi di aggressione a bordo dei treni tra Imperia e Fano. In Liguria sono state fermate due persone coinvolte nell'aggressione a un controllore e a un capotreno, mentre nelle Marche si prosegue con le ricerche dell'autore ancora irreperibile. Questi incidenti evidenziano la crescente preoccupazione sulla sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri sui mezzi pubblici italiani.

Imperia, due persone fermate per l'aggressione al capotreno - È stato arrestato l'uomo ritenuto responsabile dell'aggressione a un capotreno avvenuta lo scorso 6 gennaio alla stazione di Imperia. rainews.it

Aggrediscono un uomo e un capotreno a Imperia dopo una rapina, fermata una coppia - Due persone fermate a Imperia per rapina e aggressione: vittima riconosce i responsabili in stazione, coinvolto anche un capotreno. virgilio.it

I fatti risalgono alla giornata del 6 gennaio quando alla stazione di Imperia il capotreno dell'Intercity 681 è intervenuto per dividere due persone, entrambe straniere, che si stavano picchiando a bordo del treno facebook

