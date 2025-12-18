Aggressioni sui treni dal 2025 attivo anche in Abruzzo il servizio Fs Security

Dal 2026, l’Abruzzo si unisce alle regioni protette dal servizio Fs Security, rafforzando la sicurezza sui treni. Questa novità, annunciata dal ministro Matteo Salvini e dal gruppo Ferrovie dello Stato, rappresenta un passo importante nella lotta alle aggressioni e nel garantire un viaggio più sicuro per tutti. Una risposta concreta alle preoccupazioni crescenti e un impegno tangibile per migliorare la qualità del trasporto pubblico regionale.

Aggressioni sui treni: dal 2026 sarà attivo anche in Abruzzo il servizio Fs Security.Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, accoglie con grande soddisfazione l'annuncio del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di istituire un nuovo nucleo Fs Security anche in Abruzzo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

