cyberattacchi e furto di credenziali ecco il modello bluedelta al servizio del gru

BlueDelta, noto anche come Apt28 o Fancy Bear, è un gruppo di cybercriminalità che mira a sottrarre dati sensibili nel settore energetico, scientifico e governativo. Attraverso attacchi mirati, si focalizza su furti di credenziali e intrusioni nelle infrastrutture di comunicazione. Questo modello rappresenta una minaccia costante per le organizzazioni che gestiscono informazioni strategiche, richiedendo sistemi di difesa efficaci e aggiornati.
BlueDelta, noto anche come Apt28 o Fancy Bear, continua a colpire dove l’accesso informativo significa l’estrazione di dati relativi alla ricerca energetica, alla cooperazione tecnico-scientifica, ai think tank e alle infrastrutture di comunicazione governativa. L’ultimo report redatto dall’Insikt Group di Recorded Future individua i bersagli colpiti nel 2025. La natura dei target e la loro rilevanza strategica parlano da sé. Ricercatori turchi nel nucleare e nelle rinnovabili, organizzazioni in Europa, in Nord Macedonia e in Uzbekistan. Un perimetro selettivo, coerente con le priorità geopolitiche di Mosca, perseguite tramite una filosofia operativa che fa della continuità, della persistenza e dell’accumulo i suoi punti centrali. 🔗 Leggi su Formiche.net
