Cyberattacchi e furto di credenziali Ecco il modello BlueDelta al servizio del Gru

BlueDelta, noto anche come Apt28 o Fancy Bear, è un gruppo di cybercriminalità che mira a sottrarre dati sensibili nel settore energetico, scientifico e governativo. Attraverso attacchi mirati, si focalizza su furti di credenziali e intrusioni nelle infrastrutture di comunicazione. Questo modello rappresenta una minaccia costante per le organizzazioni che gestiscono informazioni strategiche, richiedendo sistemi di difesa efficaci e aggiornati.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.