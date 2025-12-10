Santa Maria Terni nasce il Servizio di Prehabilitation | un modello innovativo per preparare al meglio il paziente all’intervento chirurgico

L'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni introduce il nuovo Servizio di Prehabilitation, un modello innovativo volto a migliorare la preparazione dei pazienti chirurgici. Attraverso un percorso multidisciplinare, il programma mira a ottimizzare le condizioni di salute prima dell’intervento, contribuendo a ridurre i rischi e favorire un recupero più efficace.

