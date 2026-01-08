Cronaca risultato gol mentre i rigori decidono il Trophee des Champions 2026

Il Trophee des Champions 2026 si è deciso ai rigori, con il Paris Saint-Germain che ha conquistato il titolo battendo il Marsiglia. Dopo un pareggio al 95°, la gara si è risolta nel tiro dal dischetto, grazie alle parate di Lucas Chevalier e alla trasformazione di Desire Doue. Questa vittoria rappresenta la 14ª volta per il PSG, che si conferma protagonista nel calcio francese. Ecco i dettagli di una finale combattuta e incerta.

Lucas Chevalier ha parato due volte ai rigori e Desire Doue ha trasformato il tiro dal dischetto vincente mentre il Paris Saint-Germain ha battuto i rivali storici del Marsiglia vincendo il Trophee des Champions per la 14esima volta dopo che Goncalo Ramos ha pareggiato i detentori al 95? in Kuwait. Il PSG ha apportato un cambio in difesa, dove Marquinhos sostituisce Illia Zabarnyi, e attacca, inserendo Khvicha Kvaratskhelia per Senny Mayulu.

