Le squadre partecipanti al Trophee des Champions 2026 sono state ufficialmente confermate. I campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, guidati da Luis Enrique, affronteranno i rivali storici del Marsiglia in questa partita che si disputerà in Kuwait giovedì. La sfida rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di aggiungere un trofeo alla propria collezione, senza polemiche o commenti superflui.

2026-01-08 20:00:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: I campioni d’Europa in carica del Paris Saint-Germain possono vincere un altro trofeo quando la squadra di Luis Enrique incontrerà i rivali storici del Marsiglia nel Trophee des Champions in Kuwait giovedì. I detentori della Ligue 1 restano secondi in campionato dietro al Lens nonostante la vittoria casalinga per 2-1 sul Paris FC domenica grazie ai gol di Desire Doue e Ousmane Dembele. Il Marsiglia è a sette punti dal PSG, terzo in Ligue 1, dopo la sconfitta casalinga a sorpresa per 2-0 contro il Nantes domenica in cui ha espulso Arthur Vermeeren e Bilal Nadir. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

