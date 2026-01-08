Cortona fine settimana di mercatini e presepe

A Cortona, il fine settimana è dedicato ai mercatini e alla tradizione del presepe, offrendo un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia in modo autentico. Dopo il rinvio degli eventi di Epifania a causa del maltempo, la comunità si prepara a recuperare gli appuntamenti programmati, mantenendo viva la cultura locale e le tradizioni tipiche di questo periodo.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – Concluso il programma degli eventi di Natale, a Cortona si recuperano gli appuntamenti rinviati a causa del maltempo dell'Epifania. Nel pomeriggio di sabato 10 e per tutta la giornata di domenica 11 gennaio il centro storico ospiterà i mercatini dei prodotti tipici nazionali. In piazza Signorelli e in piazza della Repubblica saranno presenti i banchi degli espositori con alcune delle migliori specialità gastronomiche. Altro appuntamento che viene recuperato è il Presepe vivente di Pietraia, la rappresentazione si terrà domenica 11 gennaio alle 17,30 nel paese grazie al comitato organizzatore e alla partecipazione della comunità locale.

