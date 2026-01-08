Il Corinthians torna in Brasile dopo 13 anni in Europa, segnando un importante cambio di rotta. Con un acquisto di grande rilievo, il club si prepara alla stagione 2026, rafforzando la propria rosa e rafforzando la propria presenza nel campionato nazionale. Questa mossa rappresenta un passo strategico per il futuro del club, che punta a consolidare la propria posizione nel panorama calcistico brasiliano.

Corinthians, che colpo dei brasiliani! Torna in patria dopo 13 stagioni in Europa! Acquisto clamoroso del club, di chi stiamo parlando Il Corinthians inizia a programmare il futuro e piazza il primo colpo di mercato in vista della stagione 2026. Il club brasiliano ha infatti definito l’ingaggio dell’esperto difensore centrale Gabriel Paulista, 35 anni, che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Corinthians, torna in Brasile dopo 13 anni in Europa! Acquisto clamoroso del club, di chi si tratta

