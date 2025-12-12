Due club di Serie A su un giocatore del Napoli | ecco di chi si tratta
Il Napoli è al centro di discussioni di mercato, con interesse da parte di due club di Serie A per un giocatore azzurro. Mentre si valutano possibili operazioni in uscita, la società monitora attentamente le dinamiche di mercato per gestire al meglio la rosa e le opportunità future.
Non solo mercato in entrata, per il Napoli c’è attenzione anche per quanto riguarda possibili operazioni in uscita di giocatori che vengono ritenuti esuberi o comunque non al centro del progetto. Tra questi, c’è anche il nome di Luca Marianucci, per il quale negli ultimi giorni si è registrato un interesse concreto da parte di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Pro Vercelli, Rutigliano può salutare a gennaio: due i club sul classe 2005 - Si muove il mercato attorno al nome di Mattia Rutigliano, centrocampista classe 2005 in forza alla Pro Vercelli. Scrive tuttomercatoweb.com
Bayer Leverkusen-Newcastle 2-2: gol e highlights | Champions League