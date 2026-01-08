Contatti opachi con la lobby delle armi | Von der Leyen denunciata alla Corte UE

Recenti indagini hanno portato alla denuncia di Ursula von der Leyen presso la Corte dell'Unione Europea, evidenziando contatti poco trasparenti con la lobby delle armi. La presidente della Commissione europea era già stata coinvolta nello scandalo Pfizergate, con accuse di scambi di messaggi privati con il CEO di Pfizer, Albert Bourla. Questi sviluppi sollevano interrogativi sulla trasparenza e l’indipendenza delle istituzioni europee in questioni di interesse strategico.

