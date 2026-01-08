Contatti opachi con la lobby delle armi | Von der Leyen denunciata alla Corte UE
Recenti indagini hanno portato alla denuncia di Ursula von der Leyen presso la Corte dell'Unione Europea, evidenziando contatti poco trasparenti con la lobby delle armi. La presidente della Commissione europea era già stata coinvolta nello scandalo Pfizergate, con accuse di scambi di messaggi privati con il CEO di Pfizer, Albert Bourla. Questi sviluppi sollevano interrogativi sulla trasparenza e l’indipendenza delle istituzioni europee in questioni di interesse strategico.
Von der Leyen è già stata al centro dello scandalo Pfizergate, nel quale era stata accusata di scambiare messaggi privati con Albert Bourla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: “Ursula Gates: La von der Leyen e il potere delle lobby a Bruxelles”, il libro di Frédéric Baldan che rivela chi sia e come agisca Ursula von der Leyen
Leggi anche: «Con Von der Leyen c’è l’Unione delle lobby»
Contatti opachi con la lobby delle armi: Von der Leyen denunciata alla Corte UE #CommissioneEuropea #industriadellearmi #Pfizergate #UrsulavonderLeyen x.com
Il calcare può fare male ai capelli, rendendoli secchi, opachi, crespi e fragili perché i minerali (calcio, magnesio) si depositano sulla fibra capillare, impedendo l’idratazione, alterando il pH e rendendo difficile il risciacquo… Come funziona un addolcitore dome - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.