Con Von der Leyen c’è l’Unione delle lobby

Il grande accusatore del presidente della Commissione Frédéric Baldan: «Prima in Germania con le aziende della Difesa, poi a Bruxelles col Covid Ursula trattò direttamente con i centri di potere, scavalcando i normali canali di comunicazione. E facendosi beffe della democrazia».

Riccardo Molinari: L'Unione Europea vuole ridurre del 20% la dotazione finanziaria della Politica Agricola Comune (PAC). Si tratta dell'ennesima eurofollia a firma Von der Leyen che va a colpire duramente agricoltori,…

Von der Leyen salva, Parlamento UE boccia mozioni sfiducia/ Censura Sinistra 'sgonfia' dopo voto Ilaria Salis - Duplice Mozione di sfiducia superata da Von der Leyen in Parlamento UE: cos'è successo e cosa cambia ora.

Von der Leyen sopravvive ad altri due tentativi di sfiduciarla. E salta sul piano Trump - L'Europarlamento respinge le mozioni di censura dei Patrioti e della Sinistra.

La mozione di sfiducia contro von der Leyen è stata respinta - Il voto aveva comunque un grosso valore politico, perché aveva portato allo scoperto le tensioni nella maggioranza europeista che aveva consentito la rielezione di von der Leyen e che è delusa da ...