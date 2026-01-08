Conciliazione vita-lavoro dal Piemonte un piano da 17 milioni Voucher fino a 6mila euro per asili e servizi scolastici

La Regione Piemonte ha varato il piano "Alfa" da 17 milioni di euro, prevedendo voucher fino a 6.000 euro per servizi scolastici e di cura destinati a donne con Isee entro i 40mila euro. Il progetto include anche fondi per il welfare aziendale nelle Pmi, con l'obiettivo di sostenere il ceto medio e la conciliazione vita-lavoro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Voucher asili: stanziati 157mila euro Leggi anche: Asili per cani a cinque stelle a Torino, con tariffe fino a 400 euro al mese: quali servizi offrono Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. “Un milione per l’assistenza e supporto dalle Asl”: il Pd chiede una legge per tutti i caregiver; Infermieri in fuga dall'Ospedale Maggiore di Novara; Benessere dei territori: la Granda sopra la media nazionale nello studio pubblicato dall'Istat; Intesa SanPaolo: 3500 assunzioni entro il 2028 e nuovo Accordo sul welfare con i sindacati. Piano lavoro-famiglia da 17 milioni, il Piemonte punta sul cedio medio - 000 euro a famiglia per 12 mesi, anche non consecutivi, destinato a donne occupate, disoccupate (vincolate a partecipare a percorsi di p ... ansa.it

Conciliazione lavoro-vita. Anaao e Nursind Piemonte: “Noi ci occupiamo dei pazienti, ma chi si occupa dei nostri figli?” - Azione congiunta del sindacato dei dirigenti medici e del sindacato degli infermieri per chiedere alla Regione soluzioni a un problema che il coronavirus ha reso ancora più grave. quotidianosanita.it

Conciliazione vita-lavoro, lo sforzo di Cna - Finanziati, per un importo di 100mila, i progetti presentati dall’associazione degli ... lanazione.it

Accordo unitario tra FER e sindacati su produttività, valorizzazione del personale e conciliazione vita-lavoro Grazie a questo accordo è stato possibile attivare quanto previsto dall'Accordo Nazionale che, fra l'altro, prevede l'erogazione di 40 euro lordi per 12 m - facebook.com facebook

Approvato l'Avviso pubblico “Piani per la Conciliazione vita-lavoro e il benessere organizzativo nel territorio tarantino”. Azione 2.8 “Offerta dei servizi di cura e di carattere sociale” P.N. #JTF Italia 21-27- Procedura: 2.8.3 Welfare aziendale. rpu.gl/71ofr x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.