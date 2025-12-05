Voucher asili | stanziati 157mila euro

Destinato a voucher per gli asili nido privati (ma anche asili domiciliari del territorio comunale o pubblici e privati fuori territorio) parte del finanziamento assegnato al Comune di Civitanova per l’attuazione dei cosiddetti Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, nel settore dei nidi. La somma ammonta a 157mila euro, che verranno erogati solo alle famiglie residenti. L’amministrazione non ha potuto utilizzare l’importo per la creazione di posti aggiuntivi. Realizzato l’ampliamento del nido comunale "La Lumachina" nel quartiere di San Marone, che a partire dal 2023-2024 conta 19 posti in più, per il 2027 l’amministrazione – al fine di conseguire l’obiettivo relativo al Lep – ha presentato progetti finanziati con i fondi del Pnnr, progettando due nuovi asili e due da ampliare, allestendo nel frattempo sistemazioni temporanee per mantenere invariato il numero dei posti, con l’utilizzo di spazi attrezzati nella scuola San Giovanni Bosco e nella struttura studenti-anziani di via Mandela, ma non è stato possibile procedere a un ulteriore ampliamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

