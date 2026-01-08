Comunità a pezzi per Eliana Simona Mottola La figlia | Sarai sempre con me

Eliana Simona Mottola, operatrice socio-sanitaria di Belluno, è venuta a mancare lo scorso 5 gennaio. La figlia Rebecca ha condiviso un messaggio toccante:

“Ciao mamma, sarai sempre con me”. Sono le parole tanto semplici quanto strazianti con cui la figlia Rebecca ha salutato la madre, Eliana Simona Mottola, operatrice socio-sanitaria dell’unità operativa di oculistica di Belluno e dipendente dell’Ulss Dolomiti 1, scomparsa lo scorso 5 gennaio.Una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

