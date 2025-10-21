Raffaele vicino alla pensione La figlia | Sarai nel mio cuore
Raffaele Marianella aveva 65 anni, era originario di Roma ma viveva a Firenze, dove lavorava alla Jimmy Travel, l'agenzia di viaggi all'Osmannoro che spesso organizza anche trasferte per i tifosi e ha una sua flotta di pullman. «Ti terrò sempre nel mio cuore», il messaggio postato su Instagram dalla figlia Federica. Marianella lavorava alla Jimmy Travel da pochi mesi, tra poco più di un anno sarebbe andato in pensione. «Non era un vero e proprio autista, al momento non poteva neppure guidare, era più un accompagnatore. Era andato solo per fare compagnia, per aiutare, insegnare le strade, vedere come si fa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Raffaele Marianella era seduto a fianco dell’autista. L’assalto vicino Rieti durante il ritorno in Toscana - facebook.com Vai su Facebook
Raffaele Marianella: chi era l’autista dei bus ucciso dall’assalto dei tifosi vicino a Rieti - X Vai su X
Raffaele vicino alla pensione. La figlia: "Sarai nel mio cuore" - Marianella lavorava alla Jimmy Travel da pochi mesi, tra poco più di un anno sarebbe andato in pensione ... Da ilgiornale.it
Spezzati i sogni di Raffaele . Era a un anno dalla pensione. I figli: "Devastati dal dolore" - I dipendenti della ditta: siamo sconvolti, non organizzeremo più trasferte per i tifosi. Segnala quotidiano.net
Chi era Raffaele Marianella, l'autista ucciso nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket. La figlia: «Ti terrò sempre nel cuore» - Lavorava da tre mesi alla Jimmy travel, agenzia di noleggio trasporti, era vicino alla pensione. Si legge su corrierefiorentino.corriere.it