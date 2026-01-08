Comune di Arezzo i lavori in via delle Fosse

Il Comune di Arezzo comunica che i lavori di sostituzione della condotta idrica continuano in via delle Fosse, via Santa Margherita e piazzetta Faenzi. L’intervento mira a migliorare l’efficienza del servizio e a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire eventuali indicazioni temporanee durante le operazioni.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – Comune di Arezzo, i lavori in via delle Fosse. Proseguono i lavori pe la sostituzione della condotta idrica esistente in via delle Fosse, via Santa Margherita e piazzetta Faenzi. Da venerdì 9 gennaio a giovedì 12 febbraio scatta il divieto di sosta con rimozione, evidenziato da segnaletica provvisoria, in 10 stalli del parcheggio di via Pietri 24 ore su 24 e in ambo i lati di via delle Fosse dalle 8:30 alle 18:30. In via delle Fosse, stessa fascia oraria, sono previsti: dall'intersezione con via Santa Maria Maddalena al civico 40 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e dal civico 40 all'intersezione con piazzetta Faenzi lo stop al transito veicolare.

