comune di arezzo lavori in via carlo pisacane

Lanazione.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 10 dicembre 2025 – . Lavori stradali in via Carlo Pisacane: da giovedì 11 a lunedì 15 dicembre in orario 8:30 – 18:30 scatteranno il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e il senso unico in direzione di via Benedetto Croce nel tratto che va dall’intersezione con via Concino Concini alla rotatoria. Limite di velocità a 30 chilometri orari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

