Comune di Arezzo lavori in via Carlo Pisacane
Dal 11 al 15 dicembre 2025, in via Carlo Pisacane ad Arezzo, si svolgeranno lavori stradali che comporteranno il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati e l’istituzione del senso unico in direzione di via Benedetto Croce. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore dalle 8:30 alle 18:30 per consentire i lavori programmati.
Arezzo, 10 dicembre 2025 – . Lavori stradali in via Carlo Pisacane: da giovedì 11 a lunedì 15 dicembre in orario 8:30 – 18:30 scatteranno il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e il senso unico in direzione di via Benedetto Croce nel tratto che va dall’intersezione con via Concino Concini alla rotatoria. Limite di velocità a 30 chilometri orari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
