Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00, Como e Bologna si affrontano allo Stadio Sinigaglia per il primo match del girone di ritorno. Due squadre con andamenti diversi si sfidano in una partita importante per la classifica. In questa analisi, esamineremo le formazioni, le quote e i pronostici, offrendo uno sguardo obiettivo sulla sfida in programma.

Como e Bologna vivono un momento differente e si trovano di fronte al Sinigaglia per cominciare il girone di ritorno. I lariani sono reduci da tre vittorie di fila contro Udinese, Lecce e Pisa, ottenute tutte senza subire gol. La squadra di Fabregas continua a tenere testa alle concorrenti nella lotta per in posto in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Como-Bologna (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Como-Bologna (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Udinese-Pisa (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Como-Bologna: orario e dove vederla in TV e streaming; Como-Bologna, le info trasferta; Bologna-Atalanta, scontro diretto per l'Europa; Como-Bologna, Fàbregas: “Loro grandissima squadra, noi ora più maturi”.

Como-Bologna, Fàbregas: “Loro grandissima squadra, noi ora più maturi” | OneFootball - Il tecnico dei lariani ha tenuto la conferenza pre partita in vista del match valevole per la ventesima giornata di Serie A. onefootball.com