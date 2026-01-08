Come scegliere la migliore stufa a pellet e ottenere il bonus termico

Per scegliere la migliore stufa a pellet e usufruire del bonus termico, è importante valutare aspetti come la potenza, l’efficienza energetica e le caratteristiche di sicurezza. Con l’aumento dei costi energetici, sempre più persone optano per questa soluzione, che combina risparmio e comfort. Una scelta oculata permette di ottenere un ambiente caldo e accogliente, ottimizzando l’investimento grazie alle agevolazioni fiscali disponibili.

