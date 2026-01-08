Come è possibile che le ciliegie arrivino a costare 140 euro l’una? Nuovo record in Giappone

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Giappone, alcune ciliegie raggiungono prezzi fino a 140 euro ciascuna. Questo elevato costo deriva da tecniche di coltivazione particolarmente perfezioniste, una selezione accurata e il valore simbolico attribuito alle aste. Questi fattori contribuiscono a creare un mercato unico, dove il prezzo riflette la qualità e l’importanza culturale di questo frutto.

Coltivazione fuori stagione, selezione estrema e valore simbolico delle aste: ecco perché in Giappone alcune ciliegie arrivano a costare 140 euro l’una. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Com’è possibile che un tonno costi milioni di Euro: esemplare di 243 kg venduto in Giappone a cifra record

Leggi anche: Napoli, Lucca in prestito semestrale: il nuovo attaccante potrebbe costare 15 milioni di euro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.