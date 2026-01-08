Come è possibile che le ciliegie arrivino a costare 140 euro l’una? Nuovo record in Giappone
In Giappone, alcune ciliegie raggiungono prezzi fino a 140 euro ciascuna. Questo elevato costo deriva da tecniche di coltivazione particolarmente perfezioniste, una selezione accurata e il valore simbolico attribuito alle aste. Questi fattori contribuiscono a creare un mercato unico, dove il prezzo riflette la qualità e l’importanza culturale di questo frutto.
Coltivazione fuori stagione, selezione estrema e valore simbolico delle aste: ecco perché in Giappone alcune ciliegie arrivano a costare 140 euro l’una. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dopo il record del tonno, all'asta di Capodanno a Tokyo, un altro primato è stato battuto per le pregiate ciliegie "Sato Nishiki" della prefettura di Yamagata, nel nordest del Giappone: una cassetta è stata venduta a 1,8 milioni di yen al mercato di Toyosu
