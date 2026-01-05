Com'è possibile che un tonno costi milioni di Euro | esemplare di 243 kg venduto in Giappone a cifra record
Come può un tonno arrivare a costare milioni di euro? Durante l’asta di inizio anno in Giappone, un esemplare di 243 kg è stato venduto a una cifra record di 2,8 milioni di euro. Questo evento evidenzia l'importanza culturale e commerciale del tonno nel paese, dove il mercato si distingue per le sue quotazioni eccezionali.
In occasione della tradizionale asta di inizio anno, in Giappone è stato venduto un tonno rosso di 243 chilogrammi alla cifra record di 2,8 milioni di Euro, la più alta di sempre. Ecco perché un tonno può arrivare a queste cifre spropositate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
