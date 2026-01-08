Colpo d’arma da fuoco a Napoli contro uffici della Procura Generale | indagini in corso

Lo scorso 2 gennaio, un colpo di arma da fuoco è stato esploso contro gli uffici della Procura Generale situati nel centro direzionale di Napoli. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. La vicenda ha suscitato attenzione per le implicazioni sulla sicurezza degli uffici pubblici nel territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un colpo d'arma da fuoco è stato esploso lo scorso 2 gennaio contro gli uffici che, al centro direzionale di Napoli, ospitano gli uffici della Procura Generale. Il colpo, verosimilmente di un fucile (ma gli accertamenti della polizia scientifica sono in corso) ha raggiunto e infranto una vetrata che si trova al 12esimo piano della Torre C del Palazzo di Giustizia. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato coordinata dalla Procura. Il fascicolo però potrebbe essere trasferito a Roma in quanto come parte lesa potrebbero figurare i magistrati. Al piano dove è stata trovata l'ogiva c'è anche l'ufficio del procuratore generale Aldo Policastro.

