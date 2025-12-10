Colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione a Sant’Anastasia | indagini in corso

A Sant’Anastasia, in via Romani, si sono registrati colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione. L’episodio ha destato paura nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per identificare l’autore e chiarire i motivi dell’atto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Paura a SantAnastasia, in via Romani: un uomo non identificato ha sparato contro la casa di una donna incensurata. Nessun ferito, ma resta alto l’allarme. Indagano i carabinieri. Momenti di tensione a Sant’Anastasia, nel Napoletano, dove nella tarda serata di oggi uno sconosciuto ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione situata in via . 🔗 Leggi su 2anews.it

