Este Bar dal 1975 storia di famiglia Quali sono le 5 nuove Botteghe storiche

Dal 1975, Este Bar rappresenta una storia di famiglia a Ferrara. Recentemente, cinque nuove botteghe storiche sono state ufficialmente riconosciute dall’Amministrazione comunale, che ha premiato la loro tradizione e valore culturale con un apposito riconoscimento.

Ferrara, 11 dicembre 2025 – Cinque nuove botteghe storiche entrano nell’Albo, insignite ieri del riconoscimento da parte dell’assessore Francesco Carità a nome dell’Amministrazione comunale. Le cinque attività sono: la Bottega del Cashmere di Laura Poppi, l’ Autocarrozzeria Salmi Ermes di Salmi R. e R., Este bar ristorante e pizzeria di Natale Raiti in città, Da Gino il salame del contadino di Alessio Bertoni a Pescara e il Bazar tabaccheria di Luciano Bandiera a Viconovo. Tutte quante sono state iscritte all’albo comunale delle botteghe storiche ed è stato consegnato loro l’apposito marchio da esporre nel locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Este Bar, dal 1975 storia di famiglia. Quali sono le 5 nuove Botteghe storiche

I negozi storici che resistono: mezzo secolo di Este bar. “Passione di famiglia” - Stiamo parlando dell’Este bar, storico ristorante di via delle Scienze gestito dalla famiglia Raiti. Scrive ilrestodelcarlino.it

