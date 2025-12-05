Christmas Village a Raffadali si accendono le luci di Natale | al via il parco a tema da 10 mila metri quadrati

Il Christmas Village di Raffadali è pronto ad accendere le luci del Natale nel più grande parco a tema della provincia di Agrigento. L’apertura dei cancelli è fissata per sabato 6 dicembre. Il villaggio sorge al Villaggio della gioventù, un’area di circa 10 mila metri quadrati completamente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

