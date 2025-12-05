Christmas Village a Raffadali si accendono le luci di Natale | al via il parco a tema da 10 mila metri quadrati
Il Christmas Village di Raffadali è pronto ad accendere le luci del Natale nel più grande parco a tema della provincia di Agrigento. L’apertura dei cancelli è fissata per sabato 6 dicembre. Il villaggio sorge al Villaggio della gioventù, un’area di circa 10 mila metri quadrati completamente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Cresce l’attesa per il Christmas Village, sabato si accendono le luci di Natale a Raffadali - Cresce l’attesa per l’apertura del Christmas Village di Raffadali, il parco a tema natalizio aprirà le porte questo weekend, sabato 6 dicembre, e accoglierà già migliaia di partecipanti, pronti a gust ... scrivolibero.it scrive
Raffadali, il 6 dicembre apre le porte il Christmas Village - Dal 6 dicembre al 6 gennaio la cittadina si trasformerà in un incantevole villaggio natalizio, in un tripudio di luci dove vivere pienamente l’atmosfera della f ... Secondo scrivolibero.it